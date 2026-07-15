Туристический фестиваль проведут в Хотькове 25 июля

В городе Хотьково, который входит в Сергиево-Посадский городской округ, 25 июля состоится ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково». Мероприятие посвящено включению города в обновленный туристический маршрут «Золотое кольцо».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, тема фестиваля в этом году — «Хотьково — город живых традиций». Гости фестиваля смогут познакомиться с народными художественными промыслами и ремеслами.

Фестиваль объединит пять исторических локаций в единый пешеходный маршрут. Мероприятие начнется у стен Покровского Хотькова монастыря. Одна из задач фестиваля — напомнить о многовековой традиции паломничества и добавить к ней купеческую и ремесленную историю города.

Ключевые точки фестивальной программы: лавка старины «Антиквар», Каменный мост, отдел художественных ремесел музея-заповедника «Абрамцево», ярмарочная площадь и музей «Дом урядника».

В программе фестиваля вернисаж под открытым небом и пленэр с участием местных художников. Также запланированы специальные экскурсии об абрамцево-кудринской резьбе по дереву, о фарфоре Попова и керамике Дунаева. Кроме того, гостей ждут выставка-ярмарка ремесленных изделий и фермерских продуктов, творческие мастер-классы, фотовыставка, лекция, хороводы, народные игры, чай из самовара и тематические фотозоны.

Вечером посетителей фестиваля ждет концерт романсов и фолк-музыки.