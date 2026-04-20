В Хотькове начали капитальный ремонт моста

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа на улице 1-ая Овражная начался капитальный ремонт моста. Сейчас подрядчик активно ведет демонтажные работы: конструкция разбирается до основания.

Как пояснил заместитель главы округа Илья Кошелев, было принято решение не ограничиваться мелким ремонтом, а включить работы в муниципальную программу и сделать все основательно.

Для проведения работ движение транспорта перенаправили по противоположной стороне дороги. Это позволило избежать транспортного коллапса в городе. Деньги на ремонт выделены из местной казны, за техническую сторону вопроса отвечает подрядчик при надзоре «Благоустройство СП».

Строители обещают завершить работы до конца августа. В результате на 1-ой Овражной появится крепкий и безопасный мост.