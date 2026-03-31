В Хорлово продолжается капитальный ремонт школы «Наши традиции

В поселке Хорлово городского округа Воскресенск идет капитальный ремонт средней школы «Наши традиции». Площадь здания составляет около 2800 квадратных метров.

Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Молодежь и дети». Подрядчиком выступает ООО «СК Молния». Ежедневно на объекте трудятся 12 специалистов.

На данный момент строительная готовность школы достигла 15%. Сейчас идут демонтажные работы с вывозом строительного мусора, параллельно оштукатуривают стены. Вскоре подрядчик начнет усиливать оконные и дверные проемы металлическими конструкциями.

Завершить ремонт и сдать обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.