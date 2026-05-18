В Химкинскую больницу поступило новое оборудование

С начала года в Химкинскую больницу поставили три новых аппарата УЗИ. Это часть программы модернизации медицинских учреждений Московской области. Один из аппаратов уже работает в женской консультации «Мама и малыш» на улице Родионова.

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов и глава Химок Инна Федотова приехали пообщаться с пациентами и медицинским коллективом.

Аппарат востребован — его активно используют. Консультация принимает до 200 человек в смену. Здесь работают 18 врачей, семь акушерок и две медсестры. На учете по беременности состоит более тысячи пациенток.

Новые аппараты УЗИ помогают врачам быстрее и точнее выявлять заболевания на ранних стадиях и контролировать лечение без очередей. Старое оборудование работало медленнее, а картинка была менее четкой. Новое позволяет разглядеть то, что раньше ускользало.

Это не единственное обновление. В прошлом году капитально обновили родильный дом Химок. Сегодня учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием и укомплектовано профессиональной командой.