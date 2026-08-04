В химкинском медицинском центре появился новый диагностический комплекс

В Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий ФМБА России в Химках начал работать современный гибридный диагностический комплекс. С его помощью врачи могут проводить однофотонную эмиссионную компьютерную томографию и рентгеновскую компьютерную томографию.

Заведующая радиоизотопной лабораторией Наталия Комарова рассказала, что лучевая нагрузка на пациента при использовании нового аппарата минимальна. Процедура проходит быстро и безболезненно. В организм пациента внутривенно вводят радиофармацевтический препарат, результаты исследования отображаются на мониторе. Препарат накапливается в исследуемом органе и позволяет выявить мельчайшие изменения на молекулярном уровне. При необходимости дополнительно проводится рентгеновская компьютерная томография.

Новый аппарат применяется для диагностики онкологических, эндокринных и кардиологических заболеваний, а также заболеваний почек, легких, печени и желчевыводящей системы. Исследование проводится по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний. Пациентам необходимо иметь при себе направление, выписку из медицинской документации и полис ОМС. Требуется предварительная запись по телефону: 8 (495) 575-61-95.