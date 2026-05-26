В Химкинском лицее прошли соревнования по авиамодельному спорту

В «Химкинском лицее» на улице Машинцева, дом 6, 26 мая в 15:00 состоялись открытые соревнования по авиамодельному спорту «Чудеса на виражах». Турнир прошел в классе гоночных мультироторных моделей F-9U. В состязании приняли участие юные спортсмены из Химок, Балашихи и Клина в возрасте от 7 до 12 лет.

Главный судья соревнований Александр Ворошилов рассказал о правилах состязания. Каждый участник должен был пройти трассу за две минуты, преодолев максимальное количество кругов.

Александр Ворошилов отметил: «С нашими ребятами в Химках мы занимаемся уже два года. Они пришли ко мне совершенно "бескрылыми", но вместе мы прошли большой путь и сейчас готовы показывать результаты».

Александр занимается авиамодельным спортом с момента зарождения беспилотников. Раньше соревнования проводились с самодельными самолетами и вертолетами, а дроны еще не были популярны. На занятиях он обучает школьников не только мастерству пилотирования, но и сборке, а также модернизации дронов.