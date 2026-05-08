В химкинском кафе обнаружили рыбную ферму полного цикла

В обычном придорожном кафе в микрорайоне Сходня городского округа Химки скрывается необычное производство. Уже шесть лет здесь работает рыбная ферма, где разводят африканских сомов.

Эта рыба, которую в шутку сравнивают с десантниками, оказалась невероятно живучей. Кислород в воде для нее не критичен, потому что сом умеет дышать воздухом — у него есть специальный орган, напоминающий легкие. Рыба растет быстро, не болеет и обходится без стимуляторов.

На ферме мальки живут в малых баках, а крупные особи от полугода — в больших резервуарах. Общий объем — больше двух тонн. На продажу идут трехкилограммовые сомы.

Основатель фермы Михаил Помелов придумал элегантное решение проблемы с расходом воды: рядом установили аквапонную ферму по выращиванию овощей. Слизь сомов богата коллагеном, старая вода проходит биомеханические фильтры и идет на полив. Овощи напитываются, вода очищается и возвращается к рыбам.

За шесть лет ферма переросла три помещения. Недавно она переехала в Сходню — заняла площадь в 800 квадратных метров. Предпринимателю предложили компенсацию до половины затрат на оборудование, субсидии на развитие и льготную аренду недвижимости. Мясо африканских сомов уже поставляют в столичные рестораны и рыбные лавки. С муниципальной поддержкой свежая рыба на химкинских прилавках станет еще доступнее.