В Химкинской картинной галерее откроется выставка работ Эльзы Хохловкиной

С 10 февраля в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина начала работу выставка «Москва меняется. Город в живописи Эльзы Хохловкиной». На ней представлено более 30 живописных работ одного из старейших мастеров московской реалистической школы, члена Союза художников России Эльзы Давидовны Хохловкиной (род. 1934 г.). Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На полотнах Эльзы Хохловкиной можно увидеть уютные городские пейзажи, бытовые сцены и натюрморты, которые точно передают приметы времени и особое обаяние прошлого века. Здесь и панорамы Кремля и Красной площади, и тихие улочки Замоскворечья, и старинные храмы Ордынки. На картинах изображены лыжные прогулки в Сокольниках, игра в хоккей во дворе, первые шаги ребенка.

Эльза Хохловкина — выпускница МГХИ имени В. Сурикова. Мастер работает в жанре сюжетной картины, пейзажа, портрета и натюрморта. Произведения Эльзы Хохловкиной находятся в государственных музеях и галереях России, а также в частных коллекциях Японии, США, Франции, Германии, Польши, Финляндии и других стран.

Выставка будет открыта до 29 марта. Подробную информацию можно найти на сайте Химкинской картинной галереи имени С. Н. Горшина https://himkigalery.ru/vystavki/tekucshie/.