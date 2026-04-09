В Химкинской картинной галерее откроется выставка «Путь к Победе»

10 апреля в Химкинской картинной галерее им. С. Н. Горшина начнет работу выставка, посвященная героизму советских людей в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция «Путь к Победе» включает более 40 произведений живописи и скульптуры, а также уникальные артефакты военного времени. Эти предметы предоставлены Музеем Победы в Москве и являются частью проекта «Художники Победы».

Выставка представляет собой хронику ключевых событий войны: битвы за Москву, обороны Брестской крепости, стойкости жителей блокадного Ленинграда, сражений на Курской дуге и за Сталинград, освобождения городов и радости встречи вернувшихся солдат.

Творчество 30 художников военного поколения представлено на выставке. Многие из них прошли через войну, другие были бойцами трудового и идеологического фронтов. Все они стали свидетелями исторических событий и запечатлели их в своих произведениях.

Помимо живописи и скульптуры, посетители увидят подлинные свидетельства эпохи: фронтовые медали, ордена, солдатский медальон, полевую сумку летчика и флягу бойца Красной армии.

Выставка «Путь к Победе» будет открыта до 28 июня 2026 года. Адрес: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 15, здание Администрации, 3 этаж, Химкинская картинная галерея им. С. Н. Горшина.