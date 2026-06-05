В химкинской больнице обновили офтальмологическое оборудование

В офтальмологическом отделении Химкинской клинической больницы теперь используют современный операционный микроскоп и АВ-скан для ультразвуковой диагностики глаза. Благодаря новым технологиям врачи проводят операции без швов, а пациенты восстанавливают зрение в короткие сроки.

В поликлинике №8 городского округа Химки начали применять новое оборудование с марта. Операционный микроскоп поступил по Народной программе «Единой России». Устройство позволяет выводить на монитор каждый этап работы хирурга, что способствует внедрению современных методов и ускорению процессов. Сложные случаи записывают на видео и разбирают с коллегами.

Помимо микроскопа, в отделении появился АВ-скан. Он включает в себя В-скан, который можно назвать УЗИ глаза, и А-скан для расчета биометрии глаза. Это позволяет точно определить, каких результатов можно достичь после операции.

Теперь химкинская больница предоставляет полный спектр офтальмологической помощи: от первичного осмотра до сложных операций. Пациенты могут пройти диагностику, хирургическое лечение и наблюдение в стенах одного учреждения. Благодаря малоинвазивным методам и быстрому восстановлению, они возвращаются к полноценной жизни в считаные дни.