В Химках завершился международный детско-юношеский футбольный турнир

С 8 по 13 августа в подмосковных Химках прошел VIII Международный детско-юношеский футбольный турнир Кубок Игоря Акинфеева. Автобусы Мострансавто, подведомственной организации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, активно участвовали в перевозке участников и гостей мероприятия.

До открытия соревнований и после их завершения автобусы компании доставляли юных футболистов и сопровождающих лиц от железнодорожных вокзалов — Ленинградского, Павелецкого, Белорусского и Казанского, а также от аэропорта Внуково — к местам проживания и обратно. В дни соревнований транспортные средства также курсировали между местами проживания команд и стадионом «Новые Химки».

Для перевозок использовались автобусы из различных филиалов Мострансавто. Транспортные средства соответствовали государственным стандартам детских перевозок: они были оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Все автобусы прошли обязательный предрейсовый контроль, а с водителями были проведены дополнительные инструктажи о строгом соблюдении ПДД и правил перевозки пассажиров.

Кубок Игоря Акинфеева — один из главных детско-юношеских футбольных турниров страны. За восемь лет в нем приняли участие более двух тысяч юных спортсменов. В этом году в соревнованиях участвовали 20 команд ведущих футбольных академий России и Беларуси.