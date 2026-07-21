Канализационно-насосную станцию отремонтировали в Химках

В городском округе Химки на улице Опанасенко завершился капитальный ремонт канализационно-насосной станции. Этот объект обеспечивает водоотведение для более чем трех с половиной тысяч жителей ЖК «Лесной уголок» и «На Ленинском проспекте».

Работы провели по инвестиционной программе «Химкинского Водоканала». В ходе ремонта заменены все механизмы, установлены современные насосы, проложены новые инженерные линии. Также появились камеры видеонаблюдения и сигнализация — теперь объект соответствует современным требованиям.

Качество проведенных работ проверила глава городского округа Химки Инна Федотова вместе с командой. Они осмотрели оборудование и обсудили сроки ввода в эксплуатацию. По словам главы, работы выполнены в срок и с нужным уровнем качества.