В Химках завершат капитальный ремонт детского сада в 2026 году

В микрорайоне Сходня городского округа Химки начался капитальный ремонт детского сада при лицее № 21. Сейчас рабочие заканчивают демонтаж внутренних перегородок и вывозят строительный мусор.

Председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский вместе с представителями подрядчика, профильными управлениями администрации города, педагогами и родителями проверили, как идет ремонт. Они отметили, что работы выполняются согласно графику и с прошлого визита произошли заметные изменения.

Детсад был построен в 1962 году, и с тех пор полноценного ремонта в нем не проводилось. Площадь здания превышает тысячу квадратных метров. В ходе ремонта строители полностью заменят кровлю и водосточные системы, модернизируют инженерные коммуникации. Также в здании установят современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

На время реконструкции дети будут распределены в другие дошкольные отделения лицея № 21 и гимназии № 23. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.