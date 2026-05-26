В Химках завершается строительство новой школы

В микрорайоне Подрезково городского округа Химки близится к завершению строительство новой школы. На данный момент готовность объекта составляет 94%.

Осенью 2023 года на этом месте был лишь котлован, а сегодня здесь активно ведутся работы по отделке помещений и благоустройству территории. Общая площадь здания достигает 19 200 квадратных метров. Это не просто школа, а целый образовательный комплекс, включающий в себя:

- бассейн с четырьмя дорожками по 24 метра; - два спортзала площадью 300 и 500 квадратных метров; - актовый зал для творчества; - лаунж-зону для отдыха школьников.

Столовая рассчитана на 550 мест, что позволит всем ученикам обедать комфортно, в несколько смен.

На стройке в пиковые дни работали до 250 человек. Сейчас идет финишная отделка стен и потолков, завершается монтаж инженерных систем и их пусконаладка. На улице строители укладывают тротуарную плитку, засевают газон и монтируют резиновое покрытие на детских и спортивных площадках.

Школа откроется 1 сентября этого года и станет одним из крупнейших образовательных центров Химок.