В Химках высадили около 22 тысяч сеянцев ели

В городском округе Химки на центральной площадке акции «Сад Памяти» было высажено около 22 тысяч сеянцев ели на площади 5,5 гектара. Владимир Шапкин, эксперт в области экологии, отметил, что леса занимают более 41% территории Подмосковья, однако испытывают колоссальную нагрузку из-за наличия большого количества городов и развитой инфраструктуры.

По словам Шапкина, активная работа по защите лесов началась в 2014 году после того, как губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о новых инициативах, направленных на охрану природы и патриотическое воспитание. Благодаря этому появились такие проекты, как «Лес Победы» и «Посади свое дерево».

Четыре года назад стартовала акция «Чистый лес», в рамках которой лесные службы выбирали часто посещаемые людьми участки леса и приводили их в порядок. Проекты «Сад Памяти» и «Чистый лес» дополняют друг друга: в одном случае высаживают новые деревья, а в другом — очищают уже имеющиеся лесные уголки.

Три года назад в области был принят закон об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры. Благодаря информационной поддержке люди стали приходить на акции самостоятельно. Есть случаи, когда организации любителей домашних животных, гуляющих в лесу, берут с собой пакеты и собирают мусор, а лесничества устанавливают в таких местах контейнеры.