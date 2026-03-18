В Химках выполнили комплекс мер для подготовки к весеннему половодью
Глава городского округа Химки Инна Федотова 17 марта приняла участие в совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов. Ключевыми темами стали переход дорожных служб на весенний режим работы и подготовка к половодью.
В рамках подготовки в весеннему половодью в Химках выполнили комплекс профилактических мероприятий. Специалисты провели анализ проблемных точек и вывезли снег с этих территорий, сформировали шесть мобильных групп для ежедневного мониторинга обстановки и оперативного реагирования.
«На этой неделе в округе пройдет смотр готовности сил и средств к реагированию на возможные нештатные ситуации в период весеннего половодья», — отметила Федотова.
Дорожники перешли на весенний формат работы: спецтехнику переоборудуют для выполнения задач в теплую погоду, службы очищают дорожное полотно от загрязнений и проводят ямочный ремонт — специалисты устранили 1041 повреждение.
Работы осуществляются ежедневно во всех микрорайонах Химок для обеспечения безопасного и комфортного движения транспорта.