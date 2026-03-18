В Химках выполнили комплекс мер для подготовки к весеннему половодью

Глава городского округа Химки Инна Федотова 17 марта приняла участие в совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов. Ключевыми темами стали переход дорожных служб на весенний режим работы и подготовка к половодью.

В рамках подготовки в весеннему половодью в Химках выполнили комплекс профилактических мероприятий. Специалисты провели анализ проблемных точек и вывезли снег с этих территорий, сформировали шесть мобильных групп для ежедневного мониторинга обстановки и оперативного реагирования.

«На этой неделе в округе пройдет смотр готовности сил и средств к реагированию на возможные нештатные ситуации в период весеннего половодья», — отметила Федотова.