В Химках восстанавливают дворы после ремонта теплосетей

В городском округе Химки на проспекте Мельникова, 8, коммунальщики активно готовят дорогу к укладке свежего асфальта. Они завершают восстановление дворовой территории после плановых работ на теплосетях.

Проспект Мельникова вошел в адресный перечень весеннего благоустройства на 2026 год. Химкинскому филиалу «ТСК Мосэнерго» необходимо восстановить более 165 объектов во всех микрорайонах Химок. Среди них — улицы Чернышевского, Чкалова, Гоголя, Лавочкина, Молодежная и Юбилейный проспект. Об этом сообщил начальник участка Андрей Шишкин.

У дома №8 работы идут полным ходом. Специалисты не просто закатывают ямы, но и полностью восстанавливают целостность дорожного полотна. Рядом выравнивают грунт для будущего газона. За каждым адресом закреплен ответственный руководитель от ресурсоснабжающей организации, а график работ согласован с администрацией города.