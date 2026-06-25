В Химках участникам СВО показали работу промышленного предприятия

Участники специальной военной операции и члены их семей посетили с экскурсией одно из производственных предприятий в Химках. Профтур организовали в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Гостям показали, как собирают, настраивают и испытывают электроприводы для энергетики, промышленности и инфраструктурных проектов.

«Люди могут своими глазами увидеть, как работают сотрудники компании, какое рабочее место предлагается, какие условия труда, какая зарплата, и сразу же пройти собеседование», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Особое внимание на встрече уделили возможностям трудоустройства ветеранов. Кадровые центры помогают участникам СВО пройти переобучение, повысить квалификацию и подобрать работу с учетом их опыта и состояния здоровья.

Генеральный консультант центра занятости, участник СВО Павел Галенда отметил, что государство предоставляет меры поддержки не только бойцам, но и работодателям, которые принимают их на работу.