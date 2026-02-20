В Химках строят футбольную базу с четырьмя полями

На объекте задействовано более 60 человек и 6 единиц техники. Строители занимаются устройством шпунтового ограждения котлована, монолитных работ по устройству подпорной стены и вертикальной планировки территории. По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, работы идут в графике.

Новая база будет включать жилой корпус на 160 мест, в том числе для юных спортсменов ДЮСШ с новейшим медицинским центром и спортивным залом. Также на базе разместятся четыре футбольных поля, одно из которых будет иметь искусственное покрытие и трибуну на 500 зрителей. Для автономной работы возведут котельную, трансформаторную подстанцию и водозаборный узел.

Планируется, что учебно-тренировочный комплекс в Химках будет построен в сентябре 2028 года.