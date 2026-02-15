В Химках стартовал региональный этап «Лыжни России»

В микрорайоне Планерная городского округа Химки состоялся региональный этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В турнире приняли участие более десяти тысяч человек. Соревнования прошли в 44-й раз.

Почетными гостями мероприятия стали министр спорта России Михаил Дегтярев, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, глава городского округа Химки Инна Федотова.

В лыжной гонке участвовали как профессионалы, так и любители старше 12 лет. Дистанция основного забега составила 10 километров. Также прошел костюмированный забег на 1 километр. Для участников и болельщиков организовали бесплатный шаттл от торгового центра «Мега Химки». Завершилось мероприятие выступлением кавер-группы «Тарантинос» и церемонией награждения.