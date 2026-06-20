В Химках стартовал футбольный турнир, посвященный Дню России

В городском округе Химки начался Кубок прокурора Московской области по футболу. На церемонии открытия выступили заместитель министра спорта региона Алексей Кокурин, заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и глава городского округа Инна Федотова.

«Отрадно видеть коллег в прекрасной спортивной форме. Сегодня желаю всем получить удовольствие от турнира, от сражения друг с другом», — отметил заместитель прокурора Московской области.

Перед началом турнира на стадионе «Новые Химки» выступили воспитанники спортшколы «Надежда». Они исполнили зажигательный танцевальный номер под песню «Давай, Россия!». После официальной части прошла жеребьевка команд.

В турнире участвуют десять команд со всего Подмосковья. Среди них — региональные, окружные городские прокуратуры и ветераны правоохранительных органов. Каждая команда приехала с группой поддержки. Болельщики активно поддерживали игроков, исполняли кричалки и фотографировали яркие моменты матчей.