В Химках стартовал чемпионат по фехтованию на саблях

В городе Химки на улице Мичурина, строение 24, 28 марта в 15:00 начался чемпионат Московской области по фехтованию на саблях. В спорткомплексе «Новатор» прошли соревнования среди спортсменов старше 14 лет в личном зачете.

Виктор Ковалев из Долгопрудного приехал на турнир вместе с командой. Он занимается фехтованием почти 10 лет и уже добился весомых результатов. Спортсмен отметил, что к соревнованиям готовился долго, так как конкуренция среди участников высокая.

Особенность боев в фехтовании на саблях заключается в быстрых движениях вооруженной руки и тела с постоянным изменением темпа, ритма и амплитуды. Сабля дает возможность наносить не только рубящие удары лезвием, но и уколы. Судьи засчитывают только те удары, которые наносятся выше пояса.

Чемпионат продолжится в Химках в воскресенье, 29 марта. Спортсмены будут состязаться на шпагах.