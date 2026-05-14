В Химках школьникам представили VR-тренажер по безопасности дорожного движения

В городском округе Химки ученикам школы «Лидер» продемонстрировали инновационный VR-тренажер «Мир безопасных дорог». Этот проект реализован группой компаний «Урбантех» в партнерстве с Министерством транспорта Московской области.

На презентации присутствовали высокопоставленные гости, в числе которых министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Он подчеркнул важность профилактики детского дорожного травматизма и отметил, что новый тренажер поможет детям лучше усвоить правила дорожного движения через практику и геймификацию.

Тренажер представляет собой мобильный комплекс с программным обеспечением, VR-очками и контроллерами. Он включает три сценария, основанных на типовых маршрутах ребенка: от дома до школы, от школы до парка и обратно домой. Помогает проходить маршруты робот-наставник Семафор (Сема) — символ безопасных дорог Подмосковья.

«Образование стремительно меняется: сегодня недостаточно просто рассказать — нужно вовлечь, показать, дать попробовать на практике», — отметила первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Она подчеркнула важность использования новых форматов обучения, таких как интерактивные квесты и VR-тренажеры, особенно в летний период, когда дети больше времени проводят на улице.

