В Химках рецидивист получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью

Химкинский городской суд Московской области приговорил 49-летнего местного жителя Алексея Задова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

29 мая 2025 года Задов распивал спиртные напитки на общедомовом балконе со своей знакомой. Позже к ним присоединился супруг женщины. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

В ходе потасовки потерпевший нанес Задову несколько ударов кулаком и замахнулся на него гаечным ключом. Подсудимый достал из сумки кухонный нож и ударил оппонента в область грудной клетки. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения грудной клетки с развитием пневмоторакса.

Подсудимый полностью признал свою вину и добровольно явился с повинной в правоохранительные органы. Однако суд учел наличие у него опасного рецидива преступлений как отягчающее обстоятельство.

Приговор еще не вступил в законную силу.