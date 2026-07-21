В Химках рассказали о подготовке к выборам в Государственную и Московскую областную думы

В городском округе Химки полным ходом идет подготовка к выборам депутатов Государственной думы и Московской областной думы, а также в Совет депутатов городского округа. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Локшина.

В Химках будет работать 118 избирательных участков, а также один временный в аэропорту Шереметьево. Большая часть участков расположится в школах, детских садах и других социальных объектах.

Подать документы на выдвижение в Совет депутатов кандидаты могут до 5 августа, на регистрацию — до 8 августа. Сроки подачи заявлений в Московскую областную думу отличаются: ТИК принимает документы до 2 августа (на выдвижение) и до 5 августа (на регистрацию).

С 20 августа члены участковых избирательных комиссий начнут обходы домов, чтобы проинформировать граждан о способах голосования и ответить на вопросы.

Участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. Жители также смогут проголосовать дистанционно. Прием заявлений пройдет с 3 августа по 14 сентября. В эти же сроки можно подать заявление на голосование не по месту прописки, а по месту нахождения через механизм «Мобильный избиратель».