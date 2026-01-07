В Химках прошли праздничные службы и гулянья в честь Рождества

Жители Химок отметили Рождество Христово торжественными богослужениями во всех храмах города. Праздничные мероприятия продолжатся народными гуляньями в парках и у храма Богоявления.

Одна из самых массовых служб состоялась в храме Богоявления Господня, где собрались сотни верующих.

«Рождество — это праздник, который объединяет нас, наполняя сердца верой и радостью», — отметил один из священнослужителей.

Праздничные программы организованы в парках имени Л. Н. Толстого, А. Величко и «Дубки» в рамках проекта «Рождество в Подмосковье». Гостей ждут традиционные колядки, интерактивные программы и зимние забавы. Сегодня в 18:00 на территории храма Богоявления (ул. Лавочкина, стр. 6) начнутся народные гулянья с хороводами, конкурсами и детской программой. Вход на все мероприятия свободный.