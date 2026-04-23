В Химках прошла стратегическая сессия для предпринимателей

В бизнес-офисе городского округа Химки на проспекте Мира, 4, состоялась стратегическая сессия «Реальный бизнес. Задачи и решения». Мероприятие организовала рекламная гильдия округа при поддержке администрации «Малый бизнес Химки». Цель встречи — обучить местных предпринимателей превращать коммерческие предложения в эффективные инструменты продаж.

Основная тема вечера — «Перезагрузка продаж: повышаем конверсию из КП в заказы». Внимание участников сосредоточилось на психологии продаж. Бизнес-психолог и коуч Юлия Счастная продемонстрировала на примерах, как убеждать клиентов и вести переговоры. Предприниматели узнали, почему одни предложения оказываются в корзине, а другие приводят к многомиллионным контрактам.

Особое внимание уделили внутренней «кухне» сделок. Предпринимателям объяснили, как использовать сильные стороны своих менеджеров для повышения успешности сделок. Участники также познакомились с городскими и областными программами поддержки малого и среднего бизнеса. Представитель администрации Роман Кузьмин рассказал, что предприниматели могут вернуть до 90% расходов на покупку оборудования и аренду помещений.