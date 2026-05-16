В Химках прошла посадка деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В городском округе Химки, в районе деревни Черная Грязь, прошла акция по высадке молодых елей. Волонтеры из Подмосковья приняли участие в посадке деревьев на центральной площадке «Сада памяти».

Среди участников была Елена Мамедова из Зеленограда. Она поделилась, что приехала сажать лес в честь своих дедов и родственников мужа, среди которых есть Герои Советского Союза.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников пояснил, что конец апреля — начало мая — традиционное время для посадки лесных культур в России. По его словам, возникла идея не просто сажать лес, а делать это в память о предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне и внесли огромный вклад в защиту страны.

Советников также сообщил, что акция проводится уже несколько лет и привлекает большое количество людей не только в России, но и за рубежом.