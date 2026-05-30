В Химках прошла акция «Сад памяти

В городском округе Химки в очередной раз прошла международная акция «Сад памяти». Аллея вдоль улицы Марии Рубцовой стала одной из площадок для высадки молодых деревьев.

Участниками мероприятия стали люди разных возрастов. Они высаживали вишню и сирень в честь героев Великой Отечественной войны.

Депутат Надежда Смирнова отметила, что в Химках акция приобрела особое значение: «Сегодня семьями сажают деревья, чтобы завтра у каждого зеленого памятника появился свой маленький хранитель».

С 2020 года «Сад памяти» стал международной акцией, оставаясь символом благодарности защитникам Отечества. В Химках каждый посаженный саженец — это дань уважения конкретному герою. Только за этот год в округе уже появилось более 22 тысяч саженцев. Цель акции — сделать каждое из этих деревьев вечным напоминанием о цене Победы.