В Химках прошел вечер памяти участников Афганской войны

В Доме культуры «Фирсановка» состоялось памятное мероприятие, посвященное ветеранам Афганской войны. Оно объединило жителей, активистов и представителей власти.

На встрече выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«За каждым именем — семья, выбор, молодость, жизнь в условиях, которые молодому поколению сложно представить. Наша задача — передать эту историю и не дать ей раствориться во времени», — сказала она.

Собравшимся представили хронику событий, начавшихся 24 декабря 1979 года с ввода советских войск в Афганистан. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил важность единства и поддержки.

«История напоминает, что в трудные периоды люди всегда опирались друг на друга. И сегодня важно сохранять эту поддержку — к нашим военнослужащим и их семьям», — подчеркнул он.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов добавил, что в Химках ведется системная работа по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. Мероприятие было посвящено как ныне живущим ветеранам, так и павшим бойцам.