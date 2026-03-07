Вечер памяти Александра Покрышкина прошел в Химках

5 марта в Сходненской детской школе искусств состоялся памятный вечер, посвященный легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину, который первым в истории совершил ночной таран. В мероприятии приняли участие жители города, депутаты и общественные деятели.

На встрече рассказали о подвигах прославленного авиатора, а также о современных летчиках, продолжающих традиции героев. Депутат городского округа Химки Руслан Шаипов подчеркнул важность сохранения памяти о выдающихся событиях прошлого и необходимости показывать детям, как смелость и ответственность проявляются в разных профессиях. По его словам, история Александра Покрышкина помогает понять, что преданность своему делу и Родине остается одной из самых важных ценностей во все времена.

Программа вечера включила выступления педагогов и юных музыкантов. Рассказ о герое сопровождался архивными фото- и видеозаписями. Участники также обсудили достижения современных летчиков и их вклад в оборону страны.

Лидер Движения общественной поддержки Сергей Хвостов отметил, что история Покрышкина показывает: мужество складывается из ежедневных усилий, ответственности и веры в свое дело. Главная цель таких встреч, по его словам, — чтобы каждый уходил с пониманием, почему память о таких людях остается важной.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что подобные инициативы направлены на организацию образовательных и патриотических встреч, которые объединяют школьников, подростков и взрослых жителей Химок.