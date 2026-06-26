В Химках прошел семинар для руководителей школьных театров

24 июня на базе Лицея №7 в Химках состоялся практический семинар «Школьный театр. Наставник и ученик. Разнообразие методов при единстве целей». Мероприятие было направлено на повышение профессионального мастерства режиссеров-педагогов и выработку единых подходов к воспитанию юных актеров.

В семинаре приняли участие 68 руководителей школьных театров и педагогов дополнительного образования, а также 65 обучающихся театральных студий. Участникам были предложены мастер-классы от экспертов в области театральной педагогики, сценического искусства и режиссуры.

Педагоги разобрали этюдный метод как инструмент поиска ключевых событийных точек спектакля, приемы работы над сценической речью и пластикой в условиях школьной студии. Также обсуждалась роль пластики как средства создания атмосферы спектакля и индивидуальной выразительности актера.

Особым событием семинара стал показ спектакля «Ах, Саша!» по мотивам пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Юные артисты продемонстрировали высокий уровень сценической культуры и понимания классического текста. Постановка проиллюстрировала, как разнообразие педагогических методов и бережное наставничество приводят к созданию единого сильного художественного высказывания на сцене.

Семинар организован Областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и Химкинским молодежным театром при поддержке Министерства образования Московской области.