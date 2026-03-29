В городском округе Химки на улице Гоголя, дом 1В, 29 марта в 15:30 состоялся II региональный конкурс красоты и обаяния «Мисс и миссис россияночка-2026». Участницы продемонстрировали свои таланты, представив визитку в стихотворной форме, национальный костюм и дефиле в вечернем платье.

Организовала гала-концерт Елена Тараненко, ведущая ежегодного городского конкурса «Мисс и Миссис Химки». В жюри были деятели культуры и искусства, предприниматели и победители конкурсов красоты.

«Такие проекты как „Мисс россияночка“ дают возможность любой участнице попробовать свои силы, попробовать себя на сцене», — рассказала Елена Тараненко.

Особенно зрителям запомнился этап с дефиле в национальном костюме. Елена Тараненко отметила, что все наряды были выполнены с большой любовью. Участницы продемонстрировали современные, исторические и даже дизайнерские костюмы.

Все участницы получили подарки и атласные ленты. Представители молодежного парламента Химок вручили отдельную награду. Также участницам присвоили индивидуальные звания, титулы Гран-при, первая и вторая вице-мисс.