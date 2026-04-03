В Химках прошел Четвертый региональный педагогический слет «Математические классы Подмосковья

В школе «Триумф» городского округа Химки состоялся Четвертый региональный педагогический слет проекта «Математические классы Подмосковья». Учителя математики, директора и завучи школ собрались, чтобы обменяться опытом и наработками в области образования.

Среди участников был директор химкинской школы «Триумф», депутат Евгений Иноземцев. Он подчеркнул важность постоянного обмена новыми практиками: «Мир динамичен и ученики меняются, поэтому мы каждый год обмениваемся с педагогами новыми практиками».

Более 70 участников обсудили, как сделать математику более доступной и массовой. Организаторы отметили, что в Химках практически в каждой школе уже открыты математические классы.

Программа слета была насыщенной: учителя проводили открытые уроки и мастер-классы, а для руководителей прошел семинар об управленческих решениях. В завершение состоялось заседание учителей математики, на котором подвели итоги и наметили планы на будущее.