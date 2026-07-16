В Химках пройдет VIII Международный детский турнир «Кубок Игоря Акинфеева»

С 9 по 12 августа в городском округе Химки состоится VIII Международный детский турнир «Кубок Игоря Акинфеева». В соревнованиях примут участие 20 команд из России, Белоруссии и Узбекистана.

Матчи группового этапа пройдут 9 и 10 августа на стадионах «Родина» и «Новые Химки». Финальные встречи состоятся 12 августа на «Арене Химки». Здесь же пройдет гала-матч между командами «Семья ЦСКА» и «Сборная России‑2008».

В турнире примут участие сильнейшие академии из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодара, Ростовской, Ярославской областей и Республики Крым. Московскую область представят СШОР «Химки» и «Мастер-Сатурн». Среди зарубежных гостей — «Пахтакор» (Узбекистан) и «Динамо-Минск» (Белоруссия).

Также в основной турнир прошли четыре победителя впервые проведенного отборочного этапа: «Родина» (Москва), «Партизан» (Брянская область), «Труд» (Воронежская область) и «Советский район» (Москва).

Участников и зрителей ждут соревнования в авторских дисциплинах, разработанных Игорем Акинфеевым, — киперболе и кипербатле. Кипербол сочетает традиционный футбол с обязательной серией пенальти. Кипербатл представляет собой зрелищную дуэль голкиперов.

Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Первый Кубок Игоря Акинфеева состоялся в 2018 году и объединил детские футбольные школы Подмосковья. За восемь лет соревнования выросли в один из крупнейших международных детско-юношеских турниров.

Партнерами проекта выступают Мособлспорт, Федерация футбола Московской области, Дирекция спортмероприятий Московской области, администрация городского округа Химки и другие организации.

Следить за новостями турнира и расписанием матчей можно на официальных страницах Игоря Акинфеева в VK (https://vk.com/35igor_akinfeev) и Telegram (https://t.me/igor_akinfeev35), а также в группе Кубка в VK (https://vk.com/akinfeevcup).