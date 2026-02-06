В Химках проинспектировали ход капитального ремонта в образовательных учреждениях

Заместитель министра строительного комплекса Московской области Сергей Подсобляев вместе с главой городского округа Инной Федотовой и представителями соответствующих ведомств провели проверку работ по капитальному ремонту в нескольких образовательных учреждениях Химок. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Проверка началась с гимназии № 23 на улице Тюкова, где специалисты занимаются устройством кирпичной кладки, подготовкой стен к штукатурке и созданием основания для ленточного фундамента первого этажа.

Далее комиссия посетила детский сад «Петушок» на улице Чапаева. В этом учреждении строители планируют полностью заменить кровлю и водосточные системы, модернизировать инженерные коммуникации. Работы затронут все групповые помещения и пищеблок. Также в здании будут установлены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Последним объектом проверки стала Луневская школа. Здесь строители уже провели демонтажные работы, перекрыли кровлю и приступили к штукатурке стен.

Все работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета. Образовательные учреждения планируют открыть к 1 сентября, и работы идут согласно графику.