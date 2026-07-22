В Химках продолжается капитальный ремонт хирургического отделения

В городе Химки на Куркинском шоссе, дом 11, продолжается капитальный ремонт хирургического отделения клинической больницы. Специалисты демонтировали часть кровли и продолжают монтировать металлоконструкции. В подвале идут работы по понижению грунта.

По словам руководителя проекта Станислава Шубенкина, сейчас на объекте работает кран, который поднимает блоки для шахт выхода на кровлю. Также уже завершены работы по монтажу перекрытий на всех этажах.

На объекте начался подготовительный этап работ по фасаду здания. Его дизайн будет выполнен в стиле 3D: одни участки будут ровные, другие — волнообразные. По проекту предусмотрена архитектурная подсветка.

На следующем этапе планируется начать заливку полов под стяжку. Общая строительная готовность объекта составляет 11%. Сейчас на объекте работают три единицы техники и 44 специалиста. Ремонт проводит ГКУ «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства строительного комплекса Московской области».