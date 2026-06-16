В Химках продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Родина»

В парке имени Льва Толстого в городе Химки продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Родина». Специалисты активно проводят работы по ремонту кровли и фасада здания.

По словам руководителя проекта Дирекции заказчика капитального строительства минстроя Подмосковья Николая Остроухова, внутри здания идет монтаж системы отопления, а снаружи укладывается фасадная плитка. Он также отметил, что дизайн фасада был согласован с министерством культуры, и были внесены корректировки в части финишного покрытия.

«Дизайн фасада согласован с министерством культуры. Внесли корректировки в части финишного покрытия. Согласно проекту будут использованы керамическая плитка и облицовочный материал», — рассказал Николай.

Ежедневно на объекте работают в среднем от 17 до 20 человек. Задействован один кран, необходимый для подачи материалов на крышу. Завершить капитальный ремонт здания планируют в декабре 2027 года.