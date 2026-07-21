В Химках продолжается капитальный ремонт ДК «Родина»

В парке имени Льва Толстого в городском округе Химки продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Родина». Специалисты активно трудятся над фасадом здания и устанавливают противопожарный трубопровод.

По проекту запланированы работы по утеплению чердака, обустройству ходовых мостов и системы вентиляции. Также в здании будет установлен лифт для перемещения декораций и тяжелого оборудования.

Специалисты завершают кровельные работы, которые выполнены уже на 85%. В зрительном зале идет установка каркаса для кресел и продолжаются сварочные работы для усиления потолка. Фасадные работы выполнены на 75%.

На данный момент общая строительная готовность объекта составляет 48%. На объекте работают 30 сотрудников и две единицы техники. Завершить капитальный ремонт ДК «Родина» планируют в четвертом квартале 2027 года.