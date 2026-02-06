В Химках подвели итоги молодежного кинофестиваля «#ПRОСТО

В выставочном комплексе «Артишок» в городе Химки состоялось завершение фестиваля кино для молодежи «#ПRОСТО». В этом году в мероприятии приняли участие более 30 человек, среди которых были молодые режиссеры, актеры и сценаристы из Москвы, Нижегородской и Курской областей.

Автор и руководитель проекта Александра Бутылкина поделилась деталями организации фестиваля. В течение трех дней участники проходили обучение по написанию сценариев, посещали мастер-классы, снимали и монтировали свои работы. Завершилось мероприятие показом короткометражных фильмов и подведением итогов.

«У нас существует несколько номинаций индивидуального характера: «Лучший актер или актриса», «Лучший реквизитор», «Лучший гример», второй режиссер, а также сценарист», — отметила Александра Бутылкина. Кроме того, предусмотрены номинации в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-25 лет. Также будет вручен спецприз самой неординарной команде.

Большая часть работ была представлена в жанре «драма». Александра Бутылкина подчеркнула, что через искусство можно легко передать различные эмоции. На фестивале также были представлены комедийные работы.