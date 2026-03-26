В выставочном комплексе «Артишок» в городе Химки состоялся финальный этап конкурса «Химчанка года — 2026». Участницы представили свои визитки и проекты перед жюри и зрителями. Затем последовала концертная программа с участием артистов городского округа.

Победительницей конкурса стала руководитель научно-практического центра психологической помощи и реабилитации «Маяк» Светлана Фирстова. Она поделилась своими эмоциями после церемонии награждения: «Я очень счастлива. Неожиданная победа, потому что все конкуренты были достойными».

Светлана планирует использовать полученный денежный сертификат для создания психологического центра для взрослых и детей. У нее за плечами большой опыт работы и три высших образования: педагогическое, инженерное и психологическое.

На этом же комплексе в ближайшее воскресенье, 29 марта, пройдет еще один конкурс — «Мисс Россияночка-2026». Претендентки на победу представят визитку в стихах, выйдут на сцену в тематическом костюме и продемонстрируют дефиле в вечернем платье.

