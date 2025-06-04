В Химках подросток управлял машиной без прав

В Химках полиция оштрафовала владелицу автомобиля, которая позволила подростку сесть за руль. О случившемся правоохранители узнали благодаря видеозаписи, опубликованной в одном из мессенджеров, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

На кадрах видно, что подросток не был пристегнут ремнем безопасности, а также пользовался мобильным телефоном, управляя машиной. При этом на заднем сидении находился его отец, который держал на руках малолетнего ребенка.

«Полицейские установили личность водителя. Им оказался 16-летний ученик одной из школ городского округа Химки. Автомобиль в управление ему передала родственница, которая является собственницей транспортного средства», — уточнила Волк.

Она также отметила, что отец подростка ничего не сделал для того, чтобы помешать сыну нарушать закон.

Сотрудники ГИБДД составили административные протоколы в отношении подростка и собственницы автомобиля. Кроме того, женщину оштрафовали на 30 000 рублей за «передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».

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