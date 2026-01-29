В Химках пять тракторов бросили на расчистку улиц от снега

В Химках коммунальщики расчистили улицу Московской, освободив подъезд к станции МЦД «Химки», а также приступили к вывозу снега с улицы 9 Мая у парка «Дубки». На борьбу с последствиями снегопада бросили пять тракторов.

Бригада трактористов вышла в ночную смену, чтобы убрать снежную гору, образовавшуюся у остановки станции электропоездов. Три трактора убрали большую часть проезжей части за два часа.

Коммунальщики планируют до 04:00 расчистить улицу Московскую до пересечения с улицей Калинина, а также собрать снег и на улице Чапаева.

Синоптики предупредили, что снегопад продолжится еще как минимум сутки. Дворникам и трактористам придется работать днем и ночью.

Коммунальщики бросили бригаду из двух тракторов на уборку снега у парка «Дубки». Они собрали его в большие навалы, а затем стали складировать в грузовики. Собранный снег будут вывозить на спецполигон в Луневском и Фирсановке.