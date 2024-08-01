В Химках отремонтировали 15 дворов с начала лета

В 2024 году в Химках комплексно благоустроят 15 дворовых территорий. Шесть их них обновят капитально, а в еще девяти модернизируют детские площадки и устранят мелкие недочеты.

По шести адресам рабочие заменят информационные стенды, системы освещения, детские площадки, скамейки, урны, установят видеонаблюдение и отремонтируют тротуары. Еще на девяти адресах специалисты проверят исправность игровых комплексов и при необходимости проведут ремонт.

На этой неделе работы ведутся в микрорайоне Сходня около домов № 29 и № 31 на улице Мичурина, во дворе дома № 42 на улице Фрунзе, а также в микрорайоне Школьный в Брехове. Спортивные и игровые площадки модернизируют на Юбилейном проспекте в Новых Химках.

Кроме того, в 29 дворах обновили около 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Во дворах провели ямочный ремонт, устранив более 250 дефектов.

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