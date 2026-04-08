В Химках открылся тематический космический кабинет

В лицее №15 городского округа Химки открылся новый тематический космический кабинет. Событие приурочено к первой в истории страны Неделе космоса. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству с градообразующим предприятием НПО «Энергомаш».

На церемонии открытия присутствовали глава Химок Инна Федотова, депутаты города и заместитель генерального директора Сергей Назаренко. Вместе с педагогами, учениками и родителями они дали старт новому образовательному пространству.

Основная цель кабинета — познакомить школьников с профессиями ракетно-космической отрасли и помочь им определиться с будущей специальностью. Для гостей кабинета провели лекцию об истории освоения космоса, устройстве ракет, орбитальных станций и спутников. Особое внимание уделили предприятиям Химок и их вкладу в космонавтику.

Выпускники лицея, которые сейчас работают на «Энергомаше», поделились своими историями о том, как школьные знания помогли им в работе. Теперь у ребят появилась площадка, где можно задавать вопросы, искать ответы и пробовать свои силы в инженерии.