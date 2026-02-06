В Химках открылся новый детский сад «Олимпийский островок

В конце января в городском округе Химки состоялось открытие нового детского сада «Олимпийский островок». Площадь здания превышает четыре тысячи квадратных метров. Учреждение стало частью школы №30.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина подчеркнула современность и просторность детского сада. «Для маленьких детишек построили абсолютно взрослое помещение. Все продумано. Абсолютно современное оборудование», — отметила она.

Детский сад построен в ЖК «Квартал Ивакино» и рассчитан на 300 воспитанников. В здании есть все необходимое для комфортного пребывания детей: игровые зоны, спортивные и актовые залы, медицинский кабинет и пищеблок, туалеты и душевые.

Директор СОШ №30 г.о. Химки Татьяна Кавторева сообщила, что в детском саду работает медсестра, а при необходимости приходит врач, например, для проведения прививок.

На территории жилого комплекса продолжается строительство школы, которую планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2027 года.