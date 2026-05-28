В Химках открылась выставка ретроигрушек «Машинки времени

В выставочном комплексе «Артишок», расположенном по адресу: г. о. Химки, ул. Гоголя, дом 1В, начала работу экспозиция «Машинки времени». В двух залах представлены более 15 педальных автомобилей, а также сотни моделей машинок из различных материалов — металла, жести и пластика.

Экспонаты демонстрируют эволюцию технологий, материалов и дизайна детских игрушек. Среди них есть уникальные экземпляры, возраст которых превышает сто лет. Коллекционные масштабные модели представлены в масштабах 1:43 и 1:8.

На выставке можно увидеть не только модели автомобилей, но и популярные советские игрушки, такие как «Конь-каталка», «Конь-качалка» и «Конь педальный». Эти экспонаты сегодня большая редкость, а в 50-е — 80-е годы прошлого века они были знакомы многим советским детям. Игрушки производили на омском заводе «Полет» и московских заводах «Салют», «Прогресс» и «Малыш».

Организаторы выставки отмечают, что «Машинки времени» — это не только возможность окунуться в ностальгию по детству, но и рассказ о живой истории через призму детских игрушек. Экспозиция будет открыта до 28 июня. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Текст, фото и видео: Максим Сафронов.