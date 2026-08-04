В Химках открыли выставку-конкурс, объединившая более 250 школ из Подмосковья и Китая. На мероприятии присутствовала делегация из Китайской Народной Республики (КНР), сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Юные художники представили свыше двух тысяч рисунков. Из них совместная российско-китайская экспертная комиссия выбрала по 120 лучших работ от каждой стороны. Эти работы сейчас выставлены в Химках. Жюри предстоит определить по шесть победителей и по двенадцать призеров с каждой стороны, а все участники получат сертификаты.

Городской округ Химки играет важную роль в развитии российско-китайского образовательного взаимодействия в Московской области.