В Химках открылась новая школа

В городском округе Химки в микрорайоне Подрезково по адресу Комсомольская улица открылась новая школа. В учебном году за парты сядут 1100 учеников.

Школа оснащена просторными кабинетами, двумя спортивными залами, бассейном и актовым залом на 550 мест. Есть столовая с мощным оборудованием.

Учитель с 40-летним стажем Алла Селифанова осмотрела кабинет технологии и отметила, что он просторный, светлый и современный. Раньше школа работала в две смены, теперь нагрузка снизится.

Здание впечатляет масштабом. Внутренний двор с лекторием из стекла и дерева станет местом для уроков на свежем воздухе. Школа рассчитана не только на новый микрорайон, но и на существующие дома, чтобы закрыть потребность в обучении в одну смену.