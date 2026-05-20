В Химках открылась арт-гостиная «Первая награда Победы»

В картинной галерее имени С. Н. Горшина городского округа Химки состоялось открытие арт-гостиной «Первая награда Победы». Посетители мероприятия смогли ознакомиться с выставкой «Путь к Победе» и увидеть уникальный макет ордена «Отечественная война» из коллекции Музея Победы.

Главными гостями события стали курсанты Академии МЧС России. Многие из них приехали из других регионов и впервые увидели произведения искусства известных художников. Директор картинной галереи Марина Самбур назвала это место жемчужиной Химок.

20 мая исполнилось 82 года со дня учреждения ордена «Отечественная война». Это первая государственная награда в Советском Союзе. Первоначально орден планировали назвать «За военную доблесть». За несколько дней было разработано 30 эскизов ордена. Награда стала мощным моральным стимулом для воинов Красной Армии. За время войны орденом I степени были награждены 324 903 человека, орденом II степени — 951 652 человека.

Картинная галерея работает с понедельника по субботу. Посетить выставку «Путь к Победе» можно по Пушкинской карте. Возрастные ограничения: 12+.